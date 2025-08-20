Presenta:

En vivo: Independiente y la Universidad de Chile empatan 1-1, pero el duelo está suspendido por incidentes

Apenas iniciado el complemento, el partido se detuvo porque hinchas chilenos tiraron proyectiles contra los de Independiente.

MDZ Deportes

Unos minutos después del gol de Assadi, Santiago Montiel puso el 1-1 y el Rojo está a un gol de igualar la serie.&nbsp;

Fotobaires

Independiente empata 1-1 frente a la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con la necesidad de dar vuelta la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana tras la derrota 1-0 en la ida. Para forzar los penales deberá imponerse por la mínima, mientras que un triunfo por dos o más goles lo clasificará de manera directa a los cuartos.

Para sorpresa de todos, Lucas Assadi abrió el marcador para la Universidad de Chile, a los 12 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Independiente.

El gol de la Universidad de Chile ante el Rojo

Santiago Montiel empató el encuentro para Independiente, a los 27 minutos del primer tiempo, ahora está 1-1 frente a Universidad de Chile.

Montiel empató para Independiente

El gol de Montiel que ilusiona a Independiente

Seguí el minuto a minuto de Independiente vs Universidad de Chile

