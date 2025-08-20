En vivo: Independiente y la Universidad de Chile empatan 1-1, pero el duelo está suspendido por incidentes
Apenas iniciado el complemento, el partido se detuvo porque hinchas chilenos tiraron proyectiles contra los de Independiente.
Independiente empata 1-1 frente a la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con la necesidad de dar vuelta la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana tras la derrota 1-0 en la ida. Para forzar los penales deberá imponerse por la mínima, mientras que un triunfo por dos o más goles lo clasificará de manera directa a los cuartos.
Para sorpresa de todos, Lucas Assadi abrió el marcador para la Universidad de Chile, a los 12 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Independiente.
Te Podría Interesar
El gol de la Universidad de Chile ante el Rojo
Santiago Montiel empató el encuentro para Independiente, a los 27 minutos del primer tiempo, ahora está 1-1 frente a Universidad de Chile.