En vivo: Independiente y la Universidad de Chile empatan 1-1, pero el duelo está suspendido por incidentes

Independiente empata 1-1 frente a la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con la necesidad de dar vuelta la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana tras la derrota 1-0 en la ida. Para forzar los penales deberá imponerse por la mínima, mientras que un triunfo por dos o más goles lo clasificará de manera directa a los cuartos.