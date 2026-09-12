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En vivo: Independiente Rivadavia vence 4-2 a Aldosivi en un partidazo y recupera el liderazgo de la anual

Con goles de Gonzalo Ríos, Florentín y un doblete de Arce, el equipo de Alfredo Berti se está quedando con un triunfo vital en el Gargantini.

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El festejo de Independiente Rivadavia en el gol de Gonzalo Ríos: marcó el 1-0 vs Aldosivi.

El festejo de Independiente Rivadavia en el gol de Gonzalo Ríos: marcó el 1-0 vs Aldosivi.

Foto: Maru Mena / MDZ

Independiente Rivadavia va por la recuperación frente a Aldosivi en el Baustista Gargantini, en el duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra viene de caer 3-1 ante River en el Monumental y debe ganar en casa si quiere volver a ser puntero de la tabla anual (al menos hasta que juegue el líder Argentinos Juniors) y acomodarse en los puestos de playoffs de la Zona B.

Gonzalo Ríos abrió el partido para Independiente Rivadavia

Aldosivi llegó rápido al empate

Tras un chequeo en el VAR, Herrera convalidó el 2-1 de José Florentín

El gol de José Florentín a Aldosivi.

Arce, de penal, estableció el 3-1 a favor de la Lepra

Pata Castro marcó el descuento para el Tiburón en un partidazo

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Aldosivi

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