En vivo: Independiente Rivadavia vence 4-2 a Aldosivi en un partidazo y recupera el liderazgo de la anual

Independiente Rivadavia va por la recuperación frente a Aldosivi en el Baustista Gargantini, en el duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra viene de caer 3-1 ante River en el Monumental y debe ganar en casa si quiere volver a ser puntero de la tabla anual (al menos hasta que juegue el líder Argentinos Juniors) y acomodarse en los puestos de playoffs de la Zona B.