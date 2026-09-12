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En vivo: Independiente Rivadavia iguala 1-1 con Aldosivi en un arranque frenético en el Gargantini

Gonzalo Ríos puso en ventaja a la Lepra a los 10 minutos, pero la visita respondió rápido y lo empató a los 13' con un gol de Tomás Fernández.

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Independiente Rivadavia vuelve a encontrarse con su gente en un partido clave.

Independiente Rivadavia vuelve a encontrarse con su gente en un partido clave.

Maru Mena/MDZ

Independiente Rivadavia va por la recuperación frente a Aldosivi en el Baustista Gargantini, en el duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra viene de caer 3-1 ante River en el Monumental y debe ganar en casa si quiere volver a ser puntero de la tabla anual (al menos hasta que juegue el líder Argentinos Juniors) y acomodarse en los puestos de playoffs de la Zona B.

Nota en construcción...

Gonzalo Ríos abrió el partido para Independiente Rivadavia

https://x.com/TNTSportsAR/status/2098833490275869046

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Aldosivi

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