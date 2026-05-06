En vivo: Independiente Rivadavia empata con Fluminense en el Malvinas Argentinas
Independiente Rivadavia iguala sin goles ante Fluminense en Mendoza. La Lepra busca una noche histórica en la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia empata con Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas por una nueva fecha de la Copa Libertadores. La Lepra busca otra noche histórica ante el gigante brasileño y una victoria que lo deje muy cerca de los octavos de final. Seguí todas las incidencias, goles, formaciones y el minuto a minuto del partido.