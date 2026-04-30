En vivo: Independiente Rivadavia empata 0-0 como local con Deportivo La Guaira
Por la fecha 3 del Grupo C, Independiente Rivadavia busca cerrar la primera ronda con un pleno de victorias y enfrenta a La Guaira en el Malvinas Argentinas.
Por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia quiere estirar su gran momento tras su "Maracanzo" ante Fluminense y su aplastante victoria en el clásico contra Gimnasia, y recibe a Deportivo La Guaira de Venezuela en el Estadio Malvinas Argentinas.
El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - La Guaira