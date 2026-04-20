En vivo: Independiente Rivadavia empata 0-0 con Banfield de visitante y les saca 4 puntos a sus escoltas

Independiente Rivadavia, líder del Apertura y la tabla anual, y clasificado a octavos de final, empata sin goles ante Banfield y amplía su ventaja en la cima.

Después del histórico triunfo en el Maracaná por la Copa Libertadores y en la previa del clásico ante Gimnasia y Esgrima en el Gargantini, Independiente Rivadavia se enfocará en el Torneo Apertura, donde este lunes visitará a Banfield.

El partido, correspondiente a la fecha 15, se jugará desde las 17.15, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión de ESPN Premium. La Lepra atraviesa un presente inmejorable: lidera su grupo tanto en el torneo local como en la Libertadores y acumula seis victorias consecutivas entre ambas competencias.

Ya clasificado a los octavos de final del Apertura, el equipo mendocino intentará sostener la punta de la Zona B, donde suma 29 puntos producto de 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, además de mantenerse en lo más alto de la tabla anual.