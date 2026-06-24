En vivo: Haití da el batacazo y vence 1-0 a Marruecos en 10 minutos de partido

En Atlanta, Marruecos busca una goleada contra una selección que ya quedó eliminada del Mundial 2026. En simultáneo juegan Brasil-Escocia.

Marruecos y Haití se ven las caras en el Atlanta Stadium por el Mundial 2026. Los africanos tienen 4 puntos -los mismos que Brasil- y si golean al rival más débil del Grupo C, que encima llega eliminado al último partido, tienen serias chances de terminar en lo más alto de la zona por sobre la Verdeamarela.

En simultáneo, el equipo de Carlo Ancelotti tiene una bravísima parada ante Escocia, que está por debajo con 3 unidades y también se juega la clasificación.

Histórico: Haíti convirtió su primer gol en el Mundial y le gana a Marruecos ¡HAITÍ HACE HISTORIA Y MARCÓ SU PRIMER GOL EN EL #MundialEnDSPORTS!Lenny Joseph, de taco, puso el 1-0 contra Marruecos.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aNbAI171uU — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026 El minuto a minuto de Marruecos - Haití Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.