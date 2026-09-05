En vivo: con goles de Velasco y Zenón, Boca vence 2-1 a Gimnasia de Mendoza
Boca, que juega con un equipo alternativo, se está quedando con un importante triunfo en condición de visitante por la octava fecha del Clausura.
Boca Juniors choca ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Con un ojo puesto en la Copa Sudamericana (el martes enfrentará a San Pablo en la Bombonera), Rodolfo Arruabarrena decidió darles descanso a los habituales titulares y el Xeneize sale a la cancha con un equipo completamente alternativo, en busca de tres puntos claves para escalar en las tablas.
Velasco, de primera y al ángulo para el 1-0 de Boca
El 1-1 de GImnasia, en los pies de Sabatini
Zenón la empujó abajo del arco y firmó el 2-1 del Xeneize
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