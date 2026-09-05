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En vivo: con goles de Velasco y Zenón, Boca vence 2-1 a Gimnasia de Mendoza

Boca, que juega con un equipo alternativo, se está quedando con un importante triunfo en condición de visitante por la octava fecha del Clausura.

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Dylan Gorosito es titular en la visita de Boca a Gimnasia de Mendoza.

Dylan Gorosito es titular en la visita de Boca a Gimnasia de Mendoza.

Foto: Maru Mena / MDZ

Boca Juniors choca ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Con un ojo puesto en la Copa Sudamericana (el martes enfrentará a San Pablo en la Bombonera), Rodolfo Arruabarrena decidió darles descanso a los habituales titulares y el Xeneize sale a la cancha con un equipo completamente alternativo, en busca de tres puntos claves para escalar en las tablas.

Velasco, de primera y al ángulo para el 1-0 de Boca

El golazo de Alan Velasco a Gimnasia de Mendoza.

El 1-1 de GImnasia, en los pies de Sabatini

Zenón la empujó abajo del arco y firmó el 2-1 del Xeneize

El gol de Kevin Zenón para el 2-1 de Boca.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Gimnasia de Mendoza - Boca Juniors

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