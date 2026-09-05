En vivo: con goles de Velasco y Zenón, Boca vence 2-1 a Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors choca ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Con un ojo puesto en la Copa Sudamericana (el martes enfrentará a San Pablo en la Bombonera), Rodolfo Arruabarrena decidió darles descanso a los habituales titulares y el Xeneize sale a la cancha con un equipo completamente alternativo, en busca de tres puntos claves para escalar en las tablas.