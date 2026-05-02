En vivo: con gol de Messi, Inter Miami goleaba 3-0 en el clásico, pero Orlando lo empató con un hat-trick de Ojeda
Inter Miami goleaba 3-0 a Orlando City con una gran actuación de Lionel Messi, pero el argentino Martín Ojeda remontó el resultado con un triplete histórico.
Inter Miami empata 3-3 con Orlando City en el Nu Stadium en un derbi correspondiente a la undécima semana de la temporada regular de la MLS 2026.
Los tantos del equipo de Lionel Messi fueron convertido por Ian Fray, Telasco Segovia y Lionel Messi.
Ian Fray abrió la cuenta para Inter Miami frente a Orlando
Telasco Segovia puso el 2-0 de Inter Miami
Messi convirtió el 3-0 con un zurdazo inapelable
Martín Ojeda descontó para Orlando City
Otra vez el zurdo Martín Ojeda apareció para poner el 3-2
Martín Ojeda igualó de penal y sumó un hat-trick en el clásico
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