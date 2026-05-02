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En vivo: con gol de Messi, Inter Miami goleaba 3-0 en el clásico, pero Orlando lo empató con un hat-trick de Ojeda

Inter Miami goleaba 3-0 a Orlando City con una gran actuación de Lionel Messi, pero el argentino Martín Ojeda remontó el resultado con un triplete histórico.

MDZ Deportes

Lionel Messi fue una de las figuras destacadas en la gran victoria de Inter Miami versus Orlando City.

Lionel Messi fue una de las figuras destacadas en la gran victoria de Inter Miami versus Orlando City.

Prensa Inter Miami

Inter Miami empata 3-3 con Orlando City en el Nu Stadium en un derbi correspondiente a la undécima semana de la temporada regular de la MLS 2026.

Los tantos del equipo de Lionel Messi fueron convertido por Ian Fray, Telasco Segovia y Lionel Messi.

Ian Fray abrió la cuenta para Inter Miami frente a Orlando

Inter Miami se puso 1-0 en el clásico ante Orlando City

Inter Miami se puso 1-0 en el clásico ante Orlando City

Telasco Segovia puso el 2-0 de Inter Miami

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Messi convirtió el 3-0 con un zurdazo inapelable

Golazo de Messi en el Clásico del Sol

Golazo de Messi en el Clásico del Sol

Martín Ojeda descontó para Orlando City

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Otra vez el zurdo Martín Ojeda apareció para poner el 3-2

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Martín Ojeda igualó de penal y sumó un hat-trick en el clásico

Martín Ojeda marcó un hat-trick para Orlando City

Martín Ojeda marcó un hat-trick para Orlando City.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Inter Miami vs Orlando City

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