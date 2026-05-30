En vivo: Godoy Cruz visita a Estudiantes de Caseros para seguir prendido arriba en la Primera Nacional
El Tomba buscará un triunfo clave este sábado desde las 15 ante Estudiantes de Buenos Aires para acercarse a la punta de la Zona A.
Godoy Cruz volverá a presentarse este sábado desde las 15 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El equipo mendocino intentará sumar de a tres para continuar en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.
El Tomba llega ubicado en la sexta posición con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y apenas dos derrotas, y está a solo tres unidades del líder Deportivo Morón. Del otro lado, Estudiantes de Caseros atraviesa una campaña irregular y marcha 12° con 16 puntos.
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