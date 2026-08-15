En vivo: Godoy Cruz se impone 1-0 sobre Maipú en el duelo de mendocinos en el Gambarte

En su estadio y con su gente, el Tomba gana desde el minuto 17 tras un gran anticipo de Martín Pino que abrió el partido.

El Feliciano Gambarte es testigo de la cita especial entre equipos mendocinos. Godoy Cruz recibe a Deportivo Maipú por la fecha 25 de la Primera Nacional, en un partido donde ambos necesitan sumar para seguir firme en los puestos de Reducido.

El Tomba está 5º en la Zona A con 37 puntos, mientras que el Cruzado ocupa el 8º y último lugar de la clasificación en la Zona B con 32 unidades.

Como se esperaba, el encuentro comenzó friccionado y con impresiones de ambos bandos, aunque con un equipo de Pablo De Muner dispuesto a ejercer el peso de la localía. Y eso se vio reflejado en la primera jugada clara de gol.

Promediando el minuto 17, Francisco Gerometta recibió la pelota sobre el sector derecho con mucho espacio y tiempo para pensar. El lateral sacó un centro bajo al corazón del área que encontró al goleador Martín Pino, quien anticipó a la defensa de Maipú y definió cruzado de primera para poner el 1-0.