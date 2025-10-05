En vivo: Godoy Cruz pierde con Independiente y sigue sin ganar en el nuevo Feliciano Gambarte
Godoy Cruz se presenta ante Independiente de Avellaneda, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Godoy Cruz recibe a Independiente de Avellaneda por la fecha 11 del Grupo B del torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se juega en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de ESPN Premium.
El Tomba, que viene de caer 2-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, intentará cortar la mala racha en casa, ya que todavía no logró ganar desde su regreso al renovado Gambarte.