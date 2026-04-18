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En vivo: Godoy Cruz no encuentra los caminos al gol y empata 0-0 con San Miguel en el Gambarte

Godoy Cruz, que viene de perder el invicto en la fecha pasada, iguala sin tantos frente al Trueno Verde.

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Godoy Cruz necesita recuperarse tras la derrota que sufrió hace una semana frente a San Telmo en Buenos Aires.&nbsp;

Godoy Cruz necesita recuperarse tras la derrota que sufrió hace una semana frente a San Telmo en Buenos Aires. 

Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Después del golpe del último fin de semana, Godoy Cruz volverá a jugar en casa este sábado cuando reciba a San Miguel por la décima fecha de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Matías Billone y transmisión de LPF Play.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli intentará dejar atrás la caída 2-0 frente a San Telmo y reencontrarse con su mejor versión para seguir en la pelea en el campeonato.

Las mejores fotos de Godoy Cruz-San Miguel

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Los hinchas de Godoy Cruz recibieron al equipo con bengalas y fuegos artificiales.

Los hinchas de Godoy Cruz recibieron al equipo con bengalas y fuegos artificiales.

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La foto de al formaci&oacute;n visitante desde otro &aacute;ngulo del Gambarte.

La foto de al formación visitante desde otro ángulo del Gambarte.

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Godoy Cruz tuvo otra buena convocatoria.&nbsp;

Godoy Cruz tuvo otra buena convocatoria.

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Nahuel Ulariaga encara: el delantero del Tomba solo jug&oacute; el primer tiempo.&nbsp;

Nahuel Ulariaga encara: el delantero del Tomba solo jugó el primer tiempo.

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La formaci&oacute;n de Godoy Cruz que eligi&oacute; Mariano Toedli para el encuentro frente al Trueno Verde.&nbsp;

La formación de Godoy Cruz que eligió Mariano Toedli para el encuentro frente al Trueno Verde.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs San Miguel

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