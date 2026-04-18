En vivo: Godoy Cruz no encuentra los caminos al gol y empata 0-0 con San Miguel en el Gambarte
Godoy Cruz, que viene de perder el invicto en la fecha pasada, iguala sin tantos frente al Trueno Verde.
Después del golpe del último fin de semana, Godoy Cruz volverá a jugar en casa este sábado cuando reciba a San Miguel por la décima fecha de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Matías Billone y transmisión de LPF Play.
El equipo dirigido por Mariano Toedtli intentará dejar atrás la caída 2-0 frente a San Telmo y reencontrarse con su mejor versión para seguir en la pelea en el campeonato.
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