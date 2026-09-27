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En vivo: Godoy Cruz le gana desde el arranque a Racing de Córdoba y se acerca al primer puesto

Santiago Martínez probó desde media distancia y la puso contra un palo para darle la ventaja al Tomba a los cinco minutos del partido.

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El golazo de Santiago Martínez a Racing de Córdoba.

Video: LPF Play

Godoy Cruz Antonio Tomba enfrenta a Racing de Córdoba en condición de visitante por la fecha 31 de la Primera Nacional. Los dirigidos por Pablo de Muner acumulan cuatro triunfos de forma consecutiva y buscan revalidar su tremendo presente para soñar con el primer puesto de la Zona A, liderada por Ferro con 58 puntos (el Tomba está 3° con 52 unidades).

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Godoy Cruz golpeó primero con un golazo de Santiago Martínez

El golazo de Santiago Martínez a Racing de Córdoba.

El minuto a minuto de Racing (CBA) - Godoy Cruz

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