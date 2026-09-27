En vivo: Godoy Cruz le gana desde el arranque a Racing de Córdoba y se acerca al primer puesto

Godoy Cruz Antonio Tomba enfrenta a Racing de Córdoba en condición de visitante por la fecha 31 de la Primera Nacional. Los dirigidos por Pablo de Muner acumulan cuatro triunfos de forma consecutiva y buscan revalidar su tremendo presente para soñar con el primer puesto de la Zona A, liderada por Ferro con 58 puntos (el Tomba está 3° con 52 unidades).