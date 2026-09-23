Godoy Cruz recupera soldados para la recta final, pero pierde a una fija para visitar a Racing

El Tomba está pasando un gran momento después de hilvanar 9 triunfos en los últimos 11 partidos, pero para el próximo duelo no podrá contar con un jugador titular.

Godoy Cruz se recompuso de un flojo arranque en la Primera Nacional y el equipo de Pablo De Muner ha ganado 9 de los últimos 11 partidos. Además, le ganó a Ferro, Colón y Deportivo Morón, todos animadores de la zona A. Actualmente está tercero, aunque le va a pelear hasta el final a Ferro que es el actual líder del campeonato. La mala noticia es que Brunet se pierde dos partidos: contra Racing (C) y Los Andes.

Nahuel Brunet, lateral por izquierda, recibió la decima amarilla contra Deportivo Morón y por eso no estará disponible el domingo a las 17 en Nueva Italia y tampoco dirá presente contra Los Andes. El nacido en Las Heras es central, pero ante la falta de laterales, Milo y Morán nunca tuvieron un buen nivel, De Muner improvisó con él y terminó encontrando soluciones. Al principio le costó, pero a base de buenos rendimientos fue ganando confianza y hoy es una fija entre los titulares.

Nahuel Brunet se pierde los próximos dos partidos Godoy Cruz Para la recta final es clave que el Tomba recupere soldados. Martín Pino, el goleador, ya está recuperado de su lesión al igual que Gastón Gil Romero y Santiago Martínez. En este equipo, los tres futbolistas son titulares indispensables.

Fecha trascendental El expreso está a 6 puntos del máximo líder que es Ferro y a 3 de Morón. Quedan 18 puntos en juego y Godoy Cruz no puede dejar puntos en el camino si quiere llegar a la final por el primer ascenso. Además, tiene que cruzar los dedos para que sus rivales dejen puntos en el camino.

Fecha 31 - domingo 27 de septiembre