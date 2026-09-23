Fue figura de Godoy Cruz, jugó en River y ahora lo despidieron de otro club por presunto abuso

El exfutbolista del Tomba, que ahora se desempeña como director técnico, fue acusado de presunto abuso físico y sexismo.

El futbolista denunciado formó parte del plantel de Godoy Cruz en su regreso a primera.

Un verdadero escándalo sacudió en las últimas horas al fútbol de los Estados Unidos, tras conocerse la acusación contra el argentino Federico Higuaín, exjugador de Godoy Cruz, quien fue denunciado por un hecho de presunto abuso físico y sexismo.

El hecho se dio a conocer este martes, luego de un comunicado que difundió la Asociación de Árbitros Profesionales del país norteamericano, en donde acusan al entrenador del segundo equipo del Columbus Crew por dos actos contra una árbitra.

Higuaín jugó 8 temporadas en los Crew y volvió al club para ser entrenador del equipo filial. Por el episodio, el club tomó la determinación de despedir a Higuaín debido a que “los estándares de nuestro club, sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos, no se han cumplido”, según consignó Issa Tall, mánager del Columbus.

El duro comunicado de la asociación de árbitros Si bien no hicieron mención al argentino, el departamento de prensa de la PSRA detalló los motivos por los cuales se lo acusa al director técnico argentino de 41 años: “Durante un partido de la MLS Next Pro, el entrenador cometió dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra”.

El comunicado en donde dan detalles de la denuncia contra el entrenador argentino. “El involucrado tomó la mano de la autoridad y la apretó con fuerza, para luego no soltarla a pesar del pedido de la jueza en tres ocasiones. Esto además se agravó por un comentario sexista y denigrante”, consignaron en el comunicado.