Fue figura de Godoy Cruz, jugó en River y ahora lo despidieron de otro club por presunto abuso
El exfutbolista del Tomba, que ahora se desempeña como director técnico, fue acusado de presunto abuso físico y sexismo.
Un verdadero escándalo sacudió en las últimas horas al fútbol de los Estados Unidos, tras conocerse la acusación contra el argentino Federico Higuaín, exjugador de Godoy Cruz, quien fue denunciado por un hecho de presunto abuso físico y sexismo.
El hecho se dio a conocer este martes, luego de un comunicado que difundió la Asociación de Árbitros Profesionales del país norteamericano, en donde acusan al entrenador del segundo equipo del Columbus Crew por dos actos contra una árbitra.
Por el episodio, el club tomó la determinación de despedir a Higuaín debido a que “los estándares de nuestro club, sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos, no se han cumplido”, según consignó Issa Tall, mánager del Columbus.
El duro comunicado de la asociación de árbitros
Si bien no hicieron mención al argentino, el departamento de prensa de la PSRA detalló los motivos por los cuales se lo acusa al director técnico argentino de 41 años: “Durante un partido de la MLS Next Pro, el entrenador cometió dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra”.
“El involucrado tomó la mano de la autoridad y la apretó con fuerza, para luego no soltarla a pesar del pedido de la jueza en tres ocasiones. Esto además se agravó por un comentario sexista y denigrante”, consignaron en el comunicado.
El partido en el que habría ocurrido el incidente se disputó el pasado 23 de agosto, pero recién este martes se conoció la denuncia por parte de la asociación.
Fue figura de Godoy Cruz y ahora fue denunciado
Federico Higuaín cuenta con una importante carrera en el fútbol argentino y del exterior. Se inició en River, pasó por Nueva Chicago, Besiktas de Turquía, América de México, Independiente, Godoy Cruz y Colón, antes de partir a Estados Unidos, en donde jugó en Columbus, DC United e Inter Miami, antes del retiro en 2021.
En el Tomba jugó en la temporada 2009/10, en donde disputó 36 partidos y anotó 11 goles durante el primer torneo del Bodeguero en primera división, tras el descenso de categoría.
Allí compartió plantel con jugadores que dejaron una huella en la institución como Nelson Ibáñez, Nicolás Olmedo y David Ramírez, entre otros.