La capacitación gratuita de Godoy Cruz que permite aprender un oficio con salida laboral

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha una nueva capacitación gratuita destinada a quienes quieran incorporar conocimientos sobre diseño y mantenimiento de jardines. El curso comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá durante ocho encuentros.

La formación se desarrollará los lunes y miércoles, de 14:30 a 16:30, en las salas de capacitación del Hiper Libertad, ubicadas en Joaquín V. González 450, ala norte. La propuesta está orientada tanto a personas con experiencia en jardinería como a quienes quieran comenzar a formarse en esta actividad.

A lo largo de las clases se combinarán contenidos teóricos y prácticos relacionados con el cuidado integral de los espacios verdes. Además, la capacitación incorporará herramientas vinculadas con prácticas sostenibles, especialmente relevantes para optimizar el uso del agua durante los meses de mayor temperatura.

Entre los contenidos previstos se encuentran las técnicas de riego, la poda en verde y la selección de especies, además de conocimientos sobre fertilización y conservación del césped y las plantas ornamentales.

La propuesta también apunta a que los participantes puedan desarrollar criterios para planificar y diseñar jardines de acuerdo con las características de cada espacio. A esto se sumarán herramientas para aplicar técnicas de mantenimiento que permitan favorecer el desarrollo y prolongar la vida de las distintas especies.

El enfoque práctico permitirá trasladar estos conocimientos a situaciones concretas, tanto en jardines particulares como en tareas vinculadas con el cuidado de espacios verdes.

Godoy Cruz abre las preinscripciones para una capacitación gratuita en diseño y conservación de jardines. Prensa Godoy Cruz

Una formación con salida laboral

La capacitación también contempla el desarrollo de competencias que pueden resultar útiles para quienes buscan sumar conocimientos aplicables al ámbito laboral. La jardinería y el mantenimiento de espacios verdes adquieren especial relevancia durante los meses de verano, cuando aumentan las tareas de cuidado.

En este sentido, el curso está pensado para un público amplio: pueden participar personas que ya tengan experiencia y busquen perfeccionar sus técnicas, así como quienes quieran adquirir sus primeras herramientas para desempeñarse en esta actividad.

Además de los conocimientos específicos sobre plantas y jardines, la formación incorpora prácticas orientadas al uso responsable de los recursos, con especial atención al consumo de agua.

Quiénes pueden inscribirse y cómo hacerlo

La capacitación es gratuita y está destinada a mayores de 18 años que tengan domicilio en Godoy Cruz. No es necesario contar con experiencia previa en jardinería para realizar la preinscripción. Quienes estén interesados deberán completar el formulario online disponible en este enlace. La inscripción previa no garantiza una vacante, ya que los cupos son limitados y las personas serán seleccionadas mediante el proceso correspondiente.

Una vez finalizada la preinscripción, quienes hayan sido seleccionados recibirán la confirmación por teléfono o WhatsApp. Por este motivo, desde el municipio remarcaron la importancia de completar correctamente los datos personales y de contacto solicitados.

Para realizar consultas, se puede contactar a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61 o comunicarse por WhatsApp al 261-3064922. La iniciativa forma parte de las propuestas municipales de capacitación gratuita y busca sumar herramientas vinculadas tanto con la formación laboral como con el cuidado sustentable de los espacios verdes.