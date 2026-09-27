Godoy Cruz se juega todo este domingo en Córdoba: formaciones, horario y TV

El Tomba está a seis puntos de Ferro y buscará acercarse en Nueva Italia. Será un domingo muy movido en la categoría.

Godoy Cruz viene de ganarle a Deportivo Morón en un partido clave por la lucha por el primer puesto que da un cupo para jugar la final directa para ir a Primera División. El Tomba enfrenta este domingo, desde las 17, a Racing de Córdoba, pero antes le tendrá que poner un ojo a lo que pase con Ferro y el Gallito.

Los de De Muner vienen de ganar 9 de 11 partidos, el equipo funciona y hay futbolistas que se han adueñado de algunos puestos. Un caso puntual es el de Nahuel Brunet, que el defensor no estará en los próximos dos partidos por llegar a las 10 amarillas. Así y todo, de mitad de cancha para arriba tiene a todos disponibles y en Nueva Italia el DT pondrá lo mejor que tiene.

Federico Milo le ganaría la pulseada a Juan Segundo Morán para adueñarse del lateral izquierdo.

Si bien quedan 18 puntos en juego y el Tomba está a 6 del primero que es Ferro, un triunfo en Córdoba no alcanza. Además, el Expreso necesita estar muy atento a lo que pase también el domingo unas horas antes. El Verde juega de visitante el domingo a las 15:30 contra Defensores de Belgrano, y Morón a la misma hora, en la misma condición, frente a Los Andes.

Probables formaciones Racing (Cba): Brian Olivera; Santiago Rinaudo, Lautaro Ávila, Gabriel Aranda, Emanuel Díaz; Alan Olinick, Tomás Kummer, Matías Machado, Francisco Monticelli; Sergio González y Facundo Taborda. DT: Gustavo Coleoni.