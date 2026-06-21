En vivo: Godoy Cruz cae 1-0 con Central Norte y no puede romper su maleficio fuera de Mendoza

Godoy Cruz visita a Central Norte en Salta por el duelo pendiente de la fecha 4 buscando volver al triunfo y mejorar su rendimiento fuera de Mendoza.

Godoy Cruz pierde 1 a 0 con Central Norte en Salta, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 que había quedado pendiente en la Primera Nacional. El hasta ahora único gol del encuentro fue convertido por Franco Vedoya, a los 31 minutos del primer tiempo.

A los 11 minutos llegó la primera situación de peligro para el Tomba. Tras un centro desde la derecha, el arquero de Central Norte calculó mal en la salida y dejó la pelota suelta dentro del área. Nahuel Ulariaga aprovechó el regalo, remató de primera con la derecha y la pelota se estrelló contra el travesaño.

La respuesta del conjunto salteño apareció a los 15. Luego de un córner ejecutado desde la izquierda, Matías Moravec ganó de cabeza en el área, aunque Roberto Ramírez reaccionó bien y se quedó con el envío sin dar rebote.

El Expreso volvió a quedar cerca de la apertura del marcador a los 25 minutos. Brian Orosco probó desde media distancia con un potente zurdazo que sorprendió al arquero, pero otra vez el travesaño evitó el gol.

Cuando parecía que Godoy Cruz estaba más cerca, llegó el golpe de Central Norte. A los 31 minutos, un centro desde la derecha encontró una floja respuesta de Roberto Ramírez, que salió mal y no logró intervenir sobre la pelota. Franco Vedoya aprovechó el error, apareció por el segundo palo y, de cabeza, empujó el balón al fondo de la red para marcar el 1 a 0.