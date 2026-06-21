En vivo: Deportivo Maipú empata 0-0 con Gimnasia y Tiro en la Fortaleza de calle Vergara
El Cruzado se mide ante Gimnasia y Tiro de Salta en el pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional. Necesita volver a sumar de a tres tras dos derrotas al hilo.
Deportivo Maipú iguala 0-0 con Gimnasia y Tiro de Salta al término del primer tiempo del encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional. El Cruzado busca cortar una racha de dos derrotas consecutivas y reencontrarse con la victoria ante su público, aunque hasta el momento no logró romper el cero.
El duelo se disputa en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Matías Bianchi y transmisión de la plataforma LPF Play.