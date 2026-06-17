En vivo: Ghana y Panamá empatan 0-0 por el Grupo L del Mundial

La selección panameña enfrenta en la primera fecha al conjunto africano en el BMO Field de Toronto, en Canadá.

En el anteúltimo partido de la fecha 1 de la fase de grupos, Ghana y Panamá chocan en un duelo clave por el Grupo L del Mundial 2026, donde Inglaterra y Croacia parten como los grandes favoritos. El partido se juega desde las 20 (hora argentina) en el BMO Field de Toronto, en Canadá.

El minuto a minuto de Ghana - Panamá Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.