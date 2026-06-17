En vivo: Ghana y Panamá empatan 0-0 por el Grupo L del Mundial
La selección panameña enfrenta en la primera fecha al conjunto africano en el BMO Field de Toronto, en Canadá.
En el anteúltimo partido de la fecha 1 de la fase de grupos, Ghana y Panamá chocan en un duelo clave por el Grupo L del Mundial 2026, donde Inglaterra y Croacia parten como los grandes favoritos. El partido se juega desde las 20 (hora argentina) en el BMO Field de Toronto, en Canadá.
El minuto a minuto de Ghana - Panamá
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