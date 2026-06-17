Alejo Tinguri y una decisión que cambió todo: se quedó en Gutiérrez y lo llevó de regreso a Primera

El goleador del ascenso marcó 21 goles en 16 partidos y destacó el apoyo de una hinchada que nunca abandonó al club.

Cuando Gutiérrez Sport Club atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, Alejo Tinguri tomó una decisión que hoy cobra un valor especial: quedarse.

El delantero surgido de las inferiores de Deportivo Maipú había encontrado en el Perro la oportunidad que no había tenido en otro lugar. Le tocó vivir el descenso desde el Federal A y también el duro golpe de ver al club caer a la Primera B de la Liga Mendocina. Sin embargo, eligió continuar y se transformó en una de las piezas fundamentales del regreso a Primera División, marcando 21 goles en apenas 16 partidos.

"Me quedé porque me sentí cómodo en el club. La gente me trató muy bien. Sabíamos que el mal momento no era lo que nos merecíamos y por eso mismo quería quedarme para devolverle todo al club", expresó el atacante.

La dura realidad de la Primera B "Jugar en la B es muy complicado. Las canchas son difíciles y los rivales te empiezan a marcar cada vez más fuerte. Era mi primera final en Primera, pero creo que lo afrontamos de la mejor manera".

Su rendimiento en la categoría y sus goles despertó el interés de otros clubes, aunque por ahora prefiere mantenerse enfocado en el presente.