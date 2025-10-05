En vivo: Franco Colapinto se ubica en el puesto 14° en el Gran Premio de Singapur
Franco Colapinto sigue escalando posiciones y ahora se mantiene en la posición 14° a 1.4 segundos del francés, Isack Hadjar.
Luego de una clasificación que se vio estorbada por la gran cantidad de pilotos en pista, Franco Colapinto ya está listo para disputar el Gran Premio de Singapur. En un principio, el piloto de Alpine iba a salir en la posición 18°, pero tras las descalificaciones de Carlos Sainz y Alex Albon, el pilarense largará desde el puesto 16° en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Singapur
Nuevo round: Tsunoda y Colapinto se volvieron a encontrar en la pista
Rusell sigue dominando a placer y Colapinto intenta pasar a Hadjar
Russell sigue mandando en una carrera lineal, con casi 5 segundos de ventaja sobre Verstappen y más de siete sobre Norris. El top 10 lo completan Piastri, Leclerc, Antonelli (con buen ritmo y el récord de vuelta), Hamilton, Lawson, Stroll y Sainz. Los siete primeros, con gomas duras. Colapinto, con medias, está 14° pero aún lejos de Hadjar, que le sacó 1.4 segundos.
Franco Colapinto subió al puesto 16° por las detenciones de Gasly y Hulkenberg
El piloto argentino aprovechó que su compañero de equipo y el alemán de Kick Sauber fueron a cambiar su set de neumáticos, y escaló dos posiciones.
Colapinto ingresó a boxes y quedó 18°
El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar los neumáticos blandos por medios y cayó al puesto 18°. De todas formas, el resto de pilotos deben ingresar en un par de vueltas y podría subir varias posiciones.
Video: la increíble largada de Charles Leclerc en el GP de Singapur
Franco Colapinto avanzó tres posiciones y se ubica P13
El piloto argentino superó a Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Yuki Tsunoda en la primera curva del circuito callejero de Marina Bay y ahora se ubica en el puesto 13°.
Gran largada de George Russell que se mantiene en la punta del GP de Singapur
Gran arranque de George Russell para mantener el primer lugar y escaparse enseguida de sus rivales. Tras la largada limpia, el de Mercedes lidera seguido por Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc y Antonelli. Por otro lado, los dos McLaren se tocaron en las ruedas delanteras en los primeros metros y hubo enojo de ambas partes.