En vivo: Franco Colapinto no puede con Sainz y sigue 16° en el Gran Premio de Japón
Franco Colapinto no puede superar al piloto español de Williams y se mantiene en el 16° lugar en Suzuka. El Safety Car lo complicó demasiado.
Franco Colapinto no puede superar al piloto español de Williams y se mantiene en el 16° lugar en Suzuka. El Safety Car lo complicó demasiado.
Franco Colapinto afrontará su tercer gran prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el mítico e histórico trazado de Suzuka en lo que será el Gran Premio de Japón. El piloto oriundo de Pilar largará desde el puesto 15° en la carrera que se llevará a cabo a las 2:00 (hora de Argentina) y allí buscará repetir lo hecho en el GP de China y llevarse puntos del país asiático. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly saldrá desde la séptima posición.
En cuanto a la parte de adelante, Kimi Antonelli largará desde la pole position y su compañero de equipo, George Russell, lo seguirá de atrás. En la segunda fila se ubican Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari mientras que en la tercera estarán sus compañeros de equipo, Lando Norris y Lewis Hamilton.