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Franco Colapinto larga desde el puesto 15° en Suzuka.
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En vivo: Franco Colapinto no puede con Sainz y sigue 16° en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto no puede superar al piloto español de Williams y se mantiene en el 16° lugar en Suzuka. El Safety Car lo complicó demasiado.

MDZ Deportes

Franco Colapinto afrontará su tercer gran prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el mítico e histórico trazado de Suzuka en lo que será el Gran Premio de Japón. El piloto oriundo de Pilar largará desde el puesto 15° en la carrera que se llevará a cabo a las 2:00 (hora de Argentina) y allí buscará repetir lo hecho en el GP de China y llevarse puntos del país asiático. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly saldrá desde la séptima posición.

En cuanto a la parte de adelante, Kimi Antonelli largará desde la pole position y su compañero de equipo, George Russell, lo seguirá de atrás. En la segunda fila se ubican Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari mientras que en la tercera estarán sus compañeros de equipo, Lando Norris y Lewis Hamilton.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Japón

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Leclerc lo pasó a Russell por el cuarto lugar

El monegasco logró superar al Mercedes para acercarse a su compañero de equipo, dándole importantes puntos a Ferrari. Antonelli lidera en soledad, con seis segundos y medio de ventaja sobre Piastri. Colapinto sigue 16°.

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Stroll, el segundo abandono del GP de Japón

Aston Martin mete al auto del canadiense adentro del garaje, aunque el equipo podría volver a meterlo en la pista como ya hizo en China.

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Insólito: Russell le pidió a Mercedes que Antonelli le devuelva el liderato

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Colapinto se ubica en el puesto 16°

El piloto argentino, como en China, persigue a Carlos Sainz, pero lo tiene muy cerca al otro Williams, el de su excompañero, Alex Albon. Adelante, Antonelli le sacó más de un segundo a Piastri.

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Banderas amarillas y Safety Car por el choque de Oliver Bearman

El piloto británico de Haas estrelló su monoplaza contra las barreras de contención y abandonó el GP de Japón. Ante ello, el Safety Car se desplegó y benefició a varios pilotos que no había entrado a boxes, entre ellos Antonelli, Gasly y Hamilton.

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Russell es el nuevo líder del GP de Japón

Los Mercedes están 1-2 pero aún no pararon por nuevas gomas. Gasly, a raíz de las paradas, está cuarto, detrás de Hamilton y delante de Verstappen. Oscar Piastri, en tanto, está quinto.

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Antonelli sube al tercer lugar porque para Leclerc y también Colapinto va por gomas duras nuevas

2.1 fue la parada de Ferrari para el monegasco, que vuelve en el puesto 7, justo por delante de Norris. Colapinto también va a los pits y la parada es de 2.9, así regresa 17°, delante de Bearman.

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Piastri defienda la punta con uñas y dientes

Cona la batería recargada, el australiano no tiene problemas en acelerar el McLaren para recuperar la primera posición, como viene ocurriendo en esta nueva F1. Antonelli, en cambio, no puede con Norris por el cuarto lugar.

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Colapinto ganó dos posiciones y se ubica 13°

El piloto argentino superó a Hulkenberg y Bortoleto en la largada y ahora se ubica 13°. Su próximo objetivo será Liam Lawson, a quien lo tiene a 0.7s.

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Tremenda largada de Piastri y Leclerc

El piloto australiano se comió a los dos Mercedes y tomó el liderato. Por su parte, el monegasco también hizo lo suyo y se colocó por detrás del hombre de McLaren.

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Colapinto probó largadas desde la calle de boxes

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La carrera comenzará a las 2:10 (hora de Argentina) por un choque en la Porsche Cup

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