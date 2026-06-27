En vivo: Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará P16 en el GP de Austria

Antonelli, nuevo líder

Kimi Antonelli se coloca al frente con un tiempo de 1m 06.763s, mientras Oscar Piastri logra superar a Charles Leclerc en la tabla provisional.

The fastest lap of the weekend for Kimi Antonelli so far with a 1:06.763 Russell is now the only driver who has not yet set a time, having locked up at Turn 3 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ioigVzjROy — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

En paralelo, George Russell abortó su vuelta rápida y regresó a boxes, lo que lo deja sin tiempo registrado mientras el cronómetro sigue avanzando. De esta forma, el británico habrá exprimido al máximo su intento con neumáticos nuevos antes de su interrupción.