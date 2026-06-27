En vivo: Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará P16 en el GP de Austria
El piloto argentino no alcanzó a superar el segundo corte. Su compañero, Gasly, tampoco. Se define la grilla de partida para la carrera del domingo.
El piloto argentino no alcanzó a superar el segundo corte. Su compañero, Gasly, tampoco. Se define la grilla de partida para la carrera del domingo.
Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tras una tercera práctica libre en la que no logró encontrar el ritmo esperado. El piloto argentino de Alpine finalizó 14° en la última sesión de entrenamientos y llega a la qualy con el objetivo de mejorar su rendimiento.
En la FP3, Colapinto marcó un tiempo de 1:08.394 y quedó a más de un segundo del mejor registro, que fue para George Russell. A lo largo de la tanda, el argentino se mantuvo en la parte baja de la tabla, aunque logró escalar posiciones en su última vuelta rápida.
Ahora, el foco está puesto en la clasificación, donde intentará acercarse a su compañero Pierre Gasly y buscar un lugar competitivo en la parrilla del domingo en el GP de Austria.