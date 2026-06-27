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Colapinto no pudo avanzar a Q2.
Franco Colapinto afronta la qualy en Austria.&nbsp;
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En vivo: Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará P16 en el GP de Austria

El piloto argentino no alcanzó a superar el segundo corte. Su compañero, Gasly, tampoco. Se define la grilla de partida para la carrera del domingo.

MDZ Deportes

En la FP3, Colapinto marcó un tiempo de 1:08.394 y quedó a más de un segundo del mejor registro, que fue para George Russell. A lo largo de la tanda, el argentino se mantuvo en la parte baja de la tabla, aunque logró escalar posiciones en su última vuelta rápida.

Franco Colapinto en Austria.

Franco Colapinto en Austria.

Ahora, el foco está puesto en la clasificación, donde intentará acercarse a su compañero Pierre Gasly y buscar un lugar competitivo en la parrilla del domingo en el GP de Austria.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy de Austria

Comienza la Q3

Colapinto, eliminado en Q2

Franco Colapinto largará 16º en la carrera del domingo. Su mejor marca fue de 1:08.171También fueron eliminados Gasly, Bortoleto, Berman, Hulkenberg y Ocon.

Alpine en Q2

Antonelli, nuevo líder

Kimi Antonelli se coloca al frente con un tiempo de 1m 06.763s, mientras Oscar Piastri logra superar a Charles Leclerc en la tabla provisional.

En paralelo, George Russell abortó su vuelta rápida y regresó a boxes, lo que lo deja sin tiempo registrado mientras el cronómetro sigue avanzando. De esta forma, el británico habrá exprimido al máximo su intento con neumáticos nuevos antes de su interrupción.

Leclerc toma la delantera

Charles Leclerc registró un tiempo de 1m 07.030s, suficiente para superar a su compañero de equipo, ya que Lewis Hamilton quedó apenas a 0.009s.

Max Verstappen se ubica por delante de Isack Hadjar, quien ocupa la tercera y cuarta posición respectivamente, seguido por Lando Norris y Pierre Gasly.

Estrategias en el inicio de la Q2

Lando Norris salió a pista con neumáticos usados y, por ahora, solo ha completado una vuelta rápida. Vale recordar que el año pasado logró la pole en este mismo circuito y terminó ganando la carrera con McLaren, aunque en esta temporada el equipo no muestra el mismo nivel de rendimiento, lo que no descarta que pueda volver a ser competitivo.

En paralelo, Max Verstappen también inició su vuelta de calentamiento, igualmente con neumáticos usados.

Ya se disputa la Q2

La gran vuelta de Franco Colapinto que le permitió avanzar en la qualy

Franco Colapinto durante la qualy dle GP de Austria

Colapinto a Q2

Franco Colapinto superó el primer corte y avanzó a Q2. Quedaron eliminados: Sainz, Albon, Pérez, BottasAlonso y Stroll.

Primer registro para Alpine

Los pilotos de Alpine completaron su primera vuelta rápida en la Q1 y, por el momento, Pierre Gasly se ubica en la novena posición, mientras que Franco Colapinto ocupa el 13° lugar en la clasificación provisional.

Antonelli marca el ritmo

Kimi Antonelli aprovechó al máximo su primera vuelta rápida con neumáticos blandos para ubicarse al frente de la clasificación provisional.

El joven piloto de Mercedes registró un tiempo de 1m 07.083s, suficiente para superar por casi dos décimas a Lando Norris. La diferencia con su compañero de equipo, George Russell, fue todavía más amplia, ya que le sacó más de siete décimas en este primer intento.

Alpine inicia su trabajo en la Q1

Los dos pilotos de Alpine ya salieron a la pista para completar sus primeros giros en la Q1. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto comenzaron su participación utilizando un juego nuevo de neumáticos blandos.

Primeras referencias de la clasificación

George Russell registró un tiempo de 1m 07.811s en su primera vuelta lanzada, un registro que quedó aproximadamente ocho décimas por encima de su mejor marca en la tercera práctica libre. Un dato llamativo, especialmente porque la temperatura de la pista descendió un grado respecto a la sesión anterior, una condición que en principio debería favorecer el rendimiento.

Mientras tanto, los principales candidatos ya comenzaron su trabajo en pista. Los monoplazas de Red Bull, McLaren y Ferrari también salieron para iniciar sus primeros intentos en esta clasificación.

Ya hay actividad en pista

Los pilotos de Aston Martin ya salieron a la pista, mientras que Williams también fue uno de los equipos que se movió rápidamente en el inicio de la sesión. Nico Hülkenberg es el primer representante de la zona media de la parrilla en registrar actividad y, una vez que complete la mitad de su vuelta de preparación, será el turno de George Russell.

La salida de Russell llega bastante temprano en la sesión. El británico buscará completar su intento utilizando un solo juego de neumáticos, una estrategia que podría resultar clave para el desarrollo de la clasificación.

11:00 Comienza la Q1

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