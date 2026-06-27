Franco Colapinto se ubicó 14º en las últimas prácticas libres antes de la clasificación en Austria
El piloto argentino no pudo mejorar demasiado respecto de las primeras sesiones. Mercedes fue la referencia, con Russell a la cabeza.
El piloto argentino no pudo mejorar demasiado respecto de las primeras sesiones. Mercedes fue la referencia, con Russell a la cabeza.
Franco Colapinto tuvo una discreta actuación y terminó P14 en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1. El piloto argentino, que está teniendo un gran 2026, registró un mejor tiempo de 1:08,394, para quedar a un segundo y 298 milésimas del líder, que fue el británico George Russell (Mercedes).
En la mejor de sus 21 vueltas, Russell cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 96 milésimas, exactamente 38 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato; y con 115 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que viene de ganar hace dos domingos el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y es segundo en el campeonato, a 41 puntos del anterior.
Colapinto dio 18 vueltas y, en la más rápida de ellas, invirtió un segundo y 298 milésimas más que Russell, del que se quedó, en el mejor de sus 29 giros -y al igual que los anteriores, con las gomas blandas-, a algo menos de dos segundos y medio, 'Checo'.
La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio- arrancará a las 11 (hora argentina)