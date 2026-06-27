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Colapinto fue P14 durante las terceras prácticas libres en Austria.&nbsp;
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Franco Colapinto se ubicó 14º en las últimas prácticas libres antes de la clasificación en Austria

El piloto argentino no pudo mejorar demasiado respecto de las primeras sesiones. Mercedes fue la referencia, con Russell a la cabeza.

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En la mejor de sus 21 vueltas, Russell cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 96 milésimas, exactamente 38 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato; y con 115 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que viene de ganar hace dos domingos el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y es segundo en el campeonato, a 41 puntos del anterior.

Colapinto dio 18 vueltas y, en la más rápida de ellas, invirtió un segundo y 298 milésimas más que Russell, del que se quedó, en el mejor de sus 29 giros -y al igual que los anteriores, con las gomas blandas-, a algo menos de dos segundos y medio, 'Checo'.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio- arrancará a las 11 (hora argentina)

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de Austria

Mercedes llega fortalecido a la clasificación

George Russell cerró la sesión con el mejor tiempo gracias a una vuelta de 1m 07.096s, apenas 0.038 segundos más rápida que la de su compañero de equipo, Kimi Antonelli. El registro representa un impulso importante para el británico de cara a la clasificación.

Antonelli, por su parte, no logró mejorar su marca con el segundo juego de neumáticos blandos. Su mejor vuelta había llegado cuando la pista todavía ofrecía menos adherencia, por lo que mantenerse tan cerca del primer lugar resulta un dato muy alentador.

Con ambos pilotos mostrando un ritmo sólido durante toda la sesión, Mercedes aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con la pole position.

Colapinto, P14 en la PF3

Russell da el golpe sobre el final

La sesión entra en sus últimos minutos y George Russell encuentra un mejor ritmo, a pesar de que sus neumáticos ya acumulan cinco vueltas. Se trata de su segundo intento con ese mismo juego, una estrategia que ya había dado resultado con Oscar Piastri.

Y la apuesta funciona: Russell marca el mejor tiempo y supera a Kimi Antonelli por apenas 0,038 segundos.

Alpine prueba en Austria

De momento, Colapinto se ubica P15, en tanto que su compañero de equipo, Pierre Gasly, es P8.

Mercedes en la punta

George Russell mejoró notablemente en su segundo intento con neumáticos rápidos y llegó a ubicarse a apenas unas centésimas del tiempo de su compañero de equipo.

Sin embargo, la respuesta de Kimi Antonelli fue inmediata. El joven piloto volvió a mejorar su registro y detuvo el cronómetro en 1m 07.134s, ampliando la ventaja a 0.416 segundos sobre Russell y consolidándose como el más veloz de la sesión.

Antonelli es la referencia

Kimi Antonelli necesitó apenas una vuelta rápida para quedarse con el mejor tiempo de la sesión. El piloto registró 1m 07.533s, suficiente para superar por 0.271 segundos a Max Verstappen, que se ubicó segundo, y por 0.299 a Lando Norris, tercero.

El joven piloto volvió a demostrar un gran rendimiento en este circuito y, hasta el momento, se mantiene como la referencia del fin de semana. En cada salida a pista ha exhibido un ritmo sólido, sin mostrar puntos débiles frente a sus rivales.

Verstappen se suma a la pista

Max Verstappen fue el último piloto en abandonar los boxes. Mientras transcurría la sesión, el neerlandés finalmente salió a pista con neumáticos blandos y completó el grupo de competidores en acción.

En cuanto a las estrategias, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Lance Stroll comenzaron su trabajo con el compuesto medio, mientras que Isack Hadjar optó por los neumáticos duros. El resto de la parrilla eligió los blandos para este tramo de la sesión.

Norris marca el ritmo

La actividad en pista aumentó de manera considerable y el circuito pasó de estar prácticamente vacío a tener una gran cantidad de monoplazas girando al mismo tiempo. Al tratarse de un trazado corto y uno de los más rápidos del calendario en tiempo de vuelta, el tráfico puede convertirse en un factor determinante, aunque los pilotos cuentan con espacio suficiente para ceder el paso cuando es necesario.

En ese contexto, Lando Norris se ubicó en lo más alto de la tabla de tiempos con neumáticos blandos gracias a una vuelta de 1m 07.832s. Lewis Hamilton quedó segundo, a 0.345 segundos, mientras que George Russell se colocó quinto, a medio segundo del británico de McLaren.

Colapinto registra un tiempo de 1:09.829, mientras que Hulkenberg le sigue con 1:09.684

Colapinto apuesta por el neumático blando

Transcurridos los primeros diez minutos de la sesión, Nico Hulkenberg salió a pista con neumáticos blandos para Audi, la misma elección que hizo Franco Colapinto con Alpine.

Por su parte, Isack Hadjar también comenzó a girar con su Red Bull, aunque en su caso lo hizo con el compuesto duro.

Pérez sigue en pista

El equipo continúa ajustando la configuración de su monoplaza después de los inconvenientes que sufrió durante la jornada del viernes. El piloto tuvo que regresar en varias oportunidades a boxes a lo largo de las dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que Bottas también debió volver al garaje en la FP2 con parte del fondo plano de su auto en llamas

7:30 Comienza la FP3

Checo Pérez es el primero en salir a pista con gomas medias.

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