Franco Colapinto se ubicó 14º en las últimas prácticas libres antes de la clasificación en Austria

Mercedes llega fortalecido a la clasificación

George Russell cerró la sesión con el mejor tiempo gracias a una vuelta de 1m 07.096s, apenas 0.038 segundos más rápida que la de su compañero de equipo, Kimi Antonelli. El registro representa un impulso importante para el británico de cara a la clasificación.

Antonelli, por su parte, no logró mejorar su marca con el segundo juego de neumáticos blandos. Su mejor vuelta había llegado cuando la pista todavía ofrecía menos adherencia, por lo que mantenerse tan cerca del primer lugar resulta un dato muy alentador.

George Russell tops the timesheets in Final Practice, pipping Kimi Antonelli at the end



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Con ambos pilotos mostrando un ritmo sólido durante toda la sesión, Mercedes aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con la pole position.