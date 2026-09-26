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Franco Colapinto larga desde el 9° puesto en Bakú.
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En vivo: Franco Colapinto larga desde el 9° lugar en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sale al circuito callejero de Bakú para disputar el GP de Azerbaiyán. El argentino sale desde el 9° puesto y buscará volver a sumar puntos claves.

MDZ Deportes

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