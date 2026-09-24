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Franco Colapinto sale a la pista a disputar la FP1 en Bakú.
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En vivo: Franco Colapinto disputa la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán

Luego de una semana de descanso, Colapinto vuelve desde las 5.30 de este jueves a subirse al A526 para afrontar la primera sesión de entrenamientos libres en el callejero de Bakú.

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El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto vuelve a la pista: todos los horarios del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este jueves en la Fórmula 1 cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato que será televisada por Disney+.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.

La actividad en esta nueva fecha del campeonato iniciará este jueves con las primeras dos prácticas libres. La primera de ella está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la segunda será solo unas horas después, a las 9.

Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1.

Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1.

Al día siguiente, el viernes, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se iniciará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

Alerta para Colapinto: el viento vuelve a ser una amenaza en Bakú

La Fórmula 1 se prepara para regresar al circuito urbano de Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán y Franco Colapinto tendrá muy presente una variable que ya le jugó una mala pasada. El viento aparece nuevamente como uno de los factores a seguir de cerca durante el fin de semana, especialmente para Alpine, en un trazado donde cualquier pérdida de control puede terminar contra las paredes.

Las previsiones apuntan a ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, una condición capaz de alterar el comportamiento de los monoplazas y complicar especialmente el paso por las curvas. En un circuito urbano como el de Bakú, donde los muros se encuentran prácticamente al límite de la pista, el margen para corregir una maniobra es mínimo y el viento puede convertirse en un factor determinante.

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