En vivo: Franco Colapinto disputa la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto vuelve a la pista: todos los horarios del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este jueves en la Fórmula 1 cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato que será televisada por Disney+.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.

La actividad en esta nueva fecha del campeonato iniciará este jueves con las primeras dos prácticas libres. La primera de ella está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la segunda será solo unas horas después, a las 9.

Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1. www.francolapinto.com

Al día siguiente, el viernes, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se iniciará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.