En vivo: con el arbitraje de Tello, Francia y Marruecos empatan 0-0 por los cuartos de final del Mundial
Francia y Marruecos abrirán este jueves los cuartos de final en Boston, con el objetivo de dar un paso más hacia la gran final de Nueva Jersey.
La selección de Francia se enfrentará esta tarde con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 17 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (al suroeste de Boston) y se podrá ver a través de DSports por televisión y por Paramount+ y DGO en streaming.
En tanto, el árbitro asignado es el argentino Facundo Tello, quien estará secundado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti como asistente número uno y Gabriel Chade como en asistente dos, mientras que Darío Herrera estará como cuarto árbitro y Cristian Navarro como asistente de reserva.
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