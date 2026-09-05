En vivo: con DT interino, San Lorenzo le gana 1-0 a un Talleres que juega con diez
El Ciclón vuelve al triunfo en Boedo por un gol de Alexis Cuello al minuto 18 del complemento. Minutos antes, Matías Galarza se fue expulsado por doble amarilla.
En medio del caos, San Lorenzo choca ante Talleres de Córdoba en el Nuevo Gasómetro por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El Ciclón es dirigido por Walter Perazzo, quien tomó las riendas de manera interina tras el despido de Néstor Gorosito. Ruben Darío Insua asumirá en las próximas horas y tendrá su tercer ciclo en el club. Por su parte, Omar De Felippe hace su debut como flamante DT del Matador tras la renuncia de Jorge Sampaoli.