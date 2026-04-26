En vivo: Deportivo Maipú le gana 1-0 a Almagro en La Fortaleza con un gol de Gobetto
Deportivo Maipú juega este domingo en el Omar Higinio Sperdutti y necesita hacerse fuerte de local para salir del fondo y recuperar confianza.
Deportivo Maipú recibirá esta tarde a Almagro por la fecha 11 de la Primera Nacional, con el objetivo de conseguir su segundo triunfo consecutivo en casa. El encuentro se jugará desde las 18 en el Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Fabrizio Llobet y transmisión en vivo de LPF Play.
El Cruzado atraviesa un buen momento desde la llegada de Mariano Echeverría, con un invicto que ilusiona, y buscará sumar de a tres para escalar en la tabla, tomar aire en la lucha por la permanencia y empezar a mirar de cerca los puestos de clasificación. Viene de igualar ante Patronato como visitante y de superar 3-1 a Colegiales en su última presentación en casa.