En vivo: Deportivo Maipú le gana 1-0 a Almagro en La Fortaleza con un gol de Gobetto

Deportivo Maipú recibirá esta tarde a Almagro por la fecha 11 de la Primera Nacional , con el objetivo de conseguir su segundo triunfo consecutivo en casa. El encuentro se jugará desde las 18 en el Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Fabrizio Llobet y transmisión en vivo de LPF Play.

El Cruzado atraviesa un buen momento desde la llegada de Mariano Echeverría, con un invicto que ilusiona, y buscará sumar de a tres para escalar en la tabla, tomar aire en la lucha por la permanencia y empezar a mirar de cerca los puestos de clasificación. Viene de igualar ante Patronato como visitante y de superar 3-1 a Colegiales en su última presentación en casa.