En vivo: Deportivo Maipú empata 0-0 en su visita a Patronato de Paraná

Deportivo Maipú buscará un triunfo clave ante Patronato que le permita salir de la zona de descenso en la Primera Nacional.

Deportivo Maipú empata 0-0 con Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la fecha 10 de la Primera Nacional. El Cruzado viene de vencer 3-1 a Colegiales en el debut del nuevo entrenador, cortando una racha negativa de cinco partidos sin triunfos.

Con 7 puntos, el equipo de calle Vergara buscará otra victoria que le permita salir de la zona baja de la tabla. Para este compromiso, Maipú tendrá dos bajas sensibles. Fausto Montero quedó descartado tras confirmarse la rotura de ligamentos en la rodilla derecha, mientras que Juan Pablo Gobetto no estará por acumulación de amarillas.

Para este compromiso, Maipú tendrá dos bajas sensibles. Fausto Montero quedó descartado tras confirmarse la rotura de ligamentos en la rodilla derecha, mientras que Juan Pablo Gobetto no estará por acumulación de amarillas.

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