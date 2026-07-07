En vivo: Colombia y Suiza empatan 0-0 en un partido que define el rival de Argentina en cuartos
En Vancouver, Colombia y Suiza chocan en el último cruce de octavos del Mundial. El ganador jugará ante la Albiceleste el próximo sábado en Kansas.
Desde las 17:00 (hora argentina), la Selección de Colombia enfrenta a su par de Suiza en el último partido de octavos de final del Mundial 2026. El ganador de este partido, que se disputa en el BC Place de Vancouver (Canadá), chocará en cuartos ante la Selección argentina, que protagonizó una heroica remontada vs. Egipto.