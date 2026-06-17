En vivo: Colombia le gana 1-0 a la debutante Uzbekistán por el Grupo K

La selección de Néstor Lorenzo vence por la mínima al combinado asiático en el Estadio Azteca. El único gol lo marcó Daniel Muñoz al minuto 40.

Muñoz le está dando el triunfo a Colombia en su estreno mundialista.

Desde las 23 (hora argentina), la Selección de Colombia juega ante la debutante Uzbekistán por el Grupo K, en el partido que marca el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo busca arrancar con el pie derecho en la zona que tiene como cabeza de serie a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que decepcionó en su debut con un empate 1-1 ante RD Congo.

El gol de Muñoz para el 1-0 de Colombia Daniel Muñoz marcó el 1-0 de Colombia ante Uzbekistán. Video: DSports El minuto a minuto de Uzbekistán - Colombia Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.