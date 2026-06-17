En vivo: Colombia le gana 1-0 a la debutante Uzbekistán por el Grupo K
La selección de Néstor Lorenzo vence por la mínima al combinado asiático en el Estadio Azteca. El único gol lo marcó Daniel Muñoz al minuto 40.
Desde las 23 (hora argentina), la Selección de Colombia juega ante la debutante Uzbekistán por el Grupo K, en el partido que marca el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo busca arrancar con el pie derecho en la zona que tiene como cabeza de serie a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que decepcionó en su debut con un empate 1-1 ante RD Congo.
El gol de Muñoz para el 1-0 de Colombia
El minuto a minuto de Uzbekistán - Colombia
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