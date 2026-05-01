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Luego de su histórico Road Show, Franco Colapinto vuelve a la F1 con la primera y única práctica en Miami.
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En vivo: Colapinto vuelve a las pistas de Fórmula 1 con la FP1 del Gran Premio de Miami

Luego de su histórico Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto vuelve a las pistas de F1 para afrontar la primera y única práctica del GP de Miami.

MDZ Deportes

A partir de las 13:00 (hora de Argentina) el pilarense saldrá a la pista del Autódromo Internacional de Miami para disputar la primera y única práctica del fin de semana (durará 90 minutos tras los cambios que implementó la FIA) debido a que habrá carrera Sprint en este GP, por lo que los 22 pilotos tendrán esta única prueba para hacer todos los ajustes necesarios de cara a la Qualy Sprint (a las 17:00).

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Miami

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La práctica del GP de Miami será de 90 minutos tras el cambio de reglamento de la FIA

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