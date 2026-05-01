En vivo: Colapinto vuelve a las pistas de Fórmula 1 con la FP1 del Gran Premio de Miami
Luego de su histórico Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto vuelve a las pistas de F1 para afrontar la primera y única práctica del GP de Miami.
Luego de su histórico Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto vuelve a las pistas de F1 para afrontar la primera y única práctica del GP de Miami.
Se terminó la espera. Tras más de un mes sin carreras, este viernes vuelve a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami, la cuarta carrera de la temporada tras las suspensiones de los GP de Baréin y Arabia Saudita. Este también marcará el regreso de Franco Colapinto a las pistas luego de su histórico Road Show en Buenos Aires.
A partir de las 13:00 (hora de Argentina) el pilarense saldrá a la pista del Autódromo Internacional de Miami para disputar la primera y única práctica del fin de semana (durará 90 minutos tras los cambios que implementó la FIA) debido a que habrá carrera Sprint en este GP, por lo que los 22 pilotos tendrán esta única prueba para hacer todos los ajustes necesarios de cara a la Qualy Sprint (a las 17:00).