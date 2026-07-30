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En vivo: Boca se juega la clasificación a octavos e iguala 0-0 con O'Higgins en Chile

Tras haber ganado la ida 1-0, Boca visita a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua por la revancha de los dieciseisavos de final.

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Boca enfrenta a OHiggins en El Teniente de Rancagua.

Boca enfrenta a O'Higgins en El Teniente de Rancagua.

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Tras haber ganado la ida 1-0 en la Bombonera, Boca Juniors se mide contra O'Higgins como visitante en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, por la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En caso de igualar en el global, la serie se define por penales, sin tiempo extra.

El minuto a minuto de O'Higgins - Boca Juniors

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