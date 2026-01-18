En vivo: Boca lo dio vuelta y le gana 2-1 a Olimpia de Paraguay en su segundo amistoso de verano

Boca Juniors derrota 2-1 a Olimpia de Paraguay en un encuentro amistoso disputado en el estadio Único de San Nicolás. Hugo Quintana abrió el marcador a los 11 minutos, pero Alan Velasco, a los 27′, y Toto Belmonte, a los 34′, dieron vuelta el resultado en el estadio Único de San Nicolás.