En vivo: Boca lo dio vuelta y le gana 2-1 a Olimpia de Paraguay en su segundo amistoso de verano
En el Estadio Único de San Nicolás, Boca aprovechó una ráfaga furiosa y dio vuelta el resultado frente a los paraguayos.
Boca Juniors derrota 2-1 a Olimpia de Paraguay en un encuentro amistoso disputado en el estadio Único de San Nicolás. Hugo Quintana abrió el marcador a los 11 minutos, pero Alan Velasco, a los 27′, y Toto Belmonte, a los 34′, dieron vuelta el resultado en el estadio Único de San Nicolás.
En el primer cuarto de hora, Miguel Merentiel debió salir por lesión y fue reemplazado por Lucas Janson. El encuentro es transmitido por el plan Premium de Disney+. El Xeneize venía de empatar 0-0 con Millonarios en la Bombonera y busca su primera victoria de la temporada.