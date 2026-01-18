Presenta:

En vivo: Boca lo dio vuelta y le gana 2-1 a Olimpia de Paraguay en su segundo amistoso de verano

En el Estadio Único de San Nicolás, Boca aprovechó una ráfaga furiosa y dio vuelta el resultado frente a los paraguayos.

Ayrton Costa sale jugando ante el asedio de dos jugadores de Olimpia de Paraguay. 

Fotobaires

Boca Juniors derrota 2-1 a Olimpia de Paraguay en un encuentro amistoso disputado en el estadio Único de San Nicolás. Hugo Quintana abrió el marcador a los 11 minutos, pero Alan Velasco, a los 27′, y Toto Belmonte, a los 34′, dieron vuelta el resultado en el estadio Único de San Nicolás.

En el primer cuarto de hora, Miguel Merentiel debió salir por lesión y fue reemplazado por Lucas Janson. El encuentro es transmitido por el plan Premium de Disney+. El Xeneize venía de empatar 0-0 con Millonarios en la Bombonera y busca su primera victoria de la temporada.

Olimpia abrió el marcador con un tanto de carambola

El empate de Boca frente a Olimpia

El gol de Boca ante Olimpia

Jugadón de Zeballos y cabezazo de Belmonte para el 2-1 de Boca

Toto Belmonte puso el 2 a 1 de Boca ante Olimpia

El minuto a minuto de Boca Juniors vs Olimpia de Paraguay

