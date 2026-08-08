En vivo: Boca cae 1-0 ante Vélez en el Ducó con un golazo de tiro libre de Valdes

Boca recibirá este sábado a Vélez , por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura , con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que todavía no terminaron los trabajos de reacondicionamiento en la Bombonera y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.