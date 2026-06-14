En vivo: Australia estiró la ventaja y vence 2-0 a Turquía en el debut

Australia y Turquía hacen su debut en Vancouver por el Grupo D, donde el anfitrión Estados Unidos se presentó con una categórica goleada 4-1 ante Paraguay.

En la madrugada argentina se sigue jugando el Mundial 2026. Desde las 01:00 hora de este domingo, Australia y Turquía se verán las caras en Vancouver (Canadá) en lo que será el debut de ambas selecciones en el Grupo C, donde la Estados Unidos de Pocchetino ya goleó a la Paraguay de Alfaro y asoma como candidato a liderar la zona.

El 1-0 de Australia ante Turquía A los 26 minutos del primer tiempo, el seleccionado oceánico exprimió una contra al máximo y pegó primero: Irakunda se sacó dos defensores de encima, encaró hacia adentro del área e infló la red con un tremendo derechazo al primer palo del arquero turco.

Tras una gran jugada individual, Irankunda marcó el 1-0 ante Turquía. Tras una gran jugada individual, Irankunda marcó el 1-0 ante Turquía. DSports Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

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