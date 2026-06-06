En vivo: Argentina le gana 2-0 a Honduras en Texas con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone

Lautaro Martínez anotó el 1-0 de penal y luego asistió a Simeone en el 2-0 para que la Selección le gane a Honduras en un amistoso previo al debut mundialista.

Lautaro Martínez celebra el 1-0 de Argentina frente a Honduras en el Kyle Field de Texas.

La Selección argentina le gana 2-0 a Honduras, en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, en el primero de los dos amistosos que afrontará el vigente campeón del mundo previo al inicio del Mundial 2026.

Sobre los 35', el defensor Meléndez tocó dentro del área a Nicolás Tagliafico después de un impresionante remate a colocar de Giovani Lo Celso que había dado en el travesaño. El árbitro entendió que fue falta y el delantero Lautaro Martínez abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con una potente ejecución cruzada de penal.

El gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de la Albiceleste El gol de penal de Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina TyC Sports

A los 9' del segundo tiempo, Giuliano Simeone anotó el 2-0 para la Selección argentina luego de ser asistido por Lautaro Martínez, quien lo dejó solo con un tremendo taco.