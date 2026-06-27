En vivo: Argelia y Austria igualan 1-1 en un duelo con historia mundialista y especulaciones

Austria y Argelia tienen los mismos puntos y definen la clasificación como escolta de Argentina, pero a sabiendas de que el ganador jugará en 16avos vs. España.

A 44 años del escándalo en el Mundial 1982, recordada como la Desgracia de Gijón, la ironía del destino quiso que Argelia y Austria vuelvan a encontrarse en un contexto que alimenta todo tipo de especulaciones. El combinado europeo llega a la última fecha del Grupo J con 3 puntos y diferencia de gol 0, mientras que los africanos tienen las mismas unidades, pero con -2.

El ganador del partido tendría como "premio" un cruce ante España en los 16avos de final. El perdedor, en cambio, quedaría muy bien posicionado para avanzar como uno de los mejores terceros y enfrentarse a Suiza, un rival que muchos consideran más accesible sobre el papel.

Arnautovic puso en ventaja a Austria en Kansas ¡SE ADELANTÓ AUSTRIA!David Alaba envió un centro al área y Marko Arnautovic recibió para poner el 1-0 ante Argelia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xZEeyK1IVD — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026 El minuto a minuto de Argelia - Austria Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.