Empieza una nueva era para Franco Colapinto y Alpine: qué esperar del equipo en la F1 2026

Alpine atraviesa una nueva era tras el cierre del histórico programa de motores de Renault y el comienzo de un ciclo inédito en la Fórmula 1 . Luego de finalizar último en el campeonato de constructores 2025, la escudería buscará reinventarse para recuperar competitividad en la temporada 2026.

El cambio más significativo en la escudería, en la que Franco Colapinto intentará ser protagonista este año, será la adopción de unidades de potencia Mercedes como equipo cliente, algo sin precedentes para una estructura propiedad de Renault. Sin embargo, no será una experiencia nueva en Enstone, ya que la escudería compitió con motores Mercedes en 2015 bajo el nombre Lotus, mientras que como Benetton solo utilizó propulsores Renault desde 1995.

La decisión fue impulsada por el entonces CEO de Renault, Luca de Meo, quien posteriormente dejó la compañía, y generó fuerte resistencia dentro de la división de motores de Viry-Chatillon. Además, Alpine perdió algunos socios estratégicos, entre ellos Microsoft, que migró hacia Mercedes. En paralelo, el piloto reserva Jack Doohan dejó el equipo para explorar oportunidades en Super Formula, por lo que Paul Aron y Kush Maini quedaron como pilotos de pruebas y reserva, aunque solo el estonio es elegible para una superlicencia.

El principal reto de Alpine será demostrar que puede construir un auto capaz de ganar carreras por mérito propio. La victoria de Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría 2021 no fue inmerecida, pero tampoco reflejó de forma fiel el rendimiento real del monoplaza.

Más allá de ese triunfo, el equipo de Enstone no gana desde el Gran Premio de Australia 2013 con Kimi Räikkönen, y gran parte de su falta de resultados fue atribuida históricamente a las limitaciones de sus motores. Tras terminar último en 2025, Alpine llega a 2026 con mucho que demostrar.

alpine Hay fuertes expectativas en torno al desempeño de Alpine en la F1 2026.

De cara a la próxima temporada, la mayor fortaleza de Alpine podría ser precisamente su nueva unidad de potencia Mercedes. En el paddock se cree que la marca alemana logró una ventaja sobre el resto de los fabricantes, en parte gracias a una interpretación innovadora de las nuevas normas sobre la relación de compresión del motor de combustión interna.

Si esa superioridad se traduce en una diferencia real de rendimiento en pista, Alpine tendrá una base sólida para aspirar a resultados más competitivos y recortar distancias con la zona media-alta del campeonato.

El rol de Gasly y Colapinto

Alpine detuvo de forma anticipada el desarrollo del A525 durante 2025, prácticamente desde mayo, para concentrarse en el nuevo reglamento técnico. Esa estrategia explica en parte por qué el equipo sumó apenas 22 puntos, muy lejos de los 70 que alcanzó su rival directo, Sauber.

Pierre Gasly, líder del proyecto deportivo, mantuvo un rendimiento consistente a pesar de las dificultades, aunque la falta de avances significativos podría poner a prueba su paciencia. En tanto, Franco Colapinto afrontará por primera vez el inicio de una temporada completa como piloto titular, luego de haberse incorporado con los campeonatos ya comenzados tanto en 2024 como en 2025.