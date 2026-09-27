El zarpado cantito del plantel de Central contra Estudiantes al llegar a Rosario: "Son los Pincharratas..."

Tras consagrarse campeón de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, el plantel de Rosario Central fue recibido por una multitud en el aeropuerto.

Los campeones llegaron a Rosario y estalló todo. Ante un multitudinario recibimiento en el aeropuerto, los jugadores de Rosario Central se acordaron de sus colegas de Estudiantes.

Rosario Central vivió una madrugada de festejos tras consagrarse campeón de la Supercopa Internacional en una final cargada de polémicas y escándalos. El plantel dirigido por Jorge Almirón regresó a Rosario y fue recibido por una multitud de hinchas en el aeropuerto, donde los futbolistas celebraron con el trofeo en mano y entonaron un zarpado cantito contra Estudiantes.

Apenas los futbolistas del Canalla aparecieron en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, se encontraron con un grupo de hinchas que los esperaba para celebrar el título conseguido en Santiago del Estero. Los jugadores se sumaron al festejo y comenzaron a cantar junto a los simpatizantes.

El atrevido hit del plantel del Canalla al llegar a Rosario El zarpado cantito de los jugadores de Central al llegar al aeropuerto de Rosario. Arriba Central 9 “Son los Pincharratas, son los p... de La Plata”, entonaron los futbolistas y los hinchas mientras levantaban los brazos y exhibían el trofeo de la Supercopa Internacional. El festejo reflejó la rivalidad que quedó todavía más encendida después de una final que terminó con triunfo 3-1 para Central y un escándalo entre ambos planteles.

El escándalo que puede traer sanciones para ambos clubes La tensión también tuvo como protagonistas a Juan Sebastián Verón y al árbitro Darío Herrera. El presidente de Estudiantes ingresó al campo de juego después del partido y tuvo un fuerte cruce con el juez, mientras que durante la premiación los futbolistas del Pincha protagonizaron aplausos irónicos cuando Herrera y sus asistentes recibieron sus medallas.

Verón se metió a la cancha y fue a buscar a Darío Herrera ESPN Ahora, la AFA deberá analizar lo sucedido y definir eventuales sanciones. Según trascendió, habrá una reunión este lunes para estudiar los informes y determinar los pasos a seguir, mientras que todavía se espera el informe de Herrera sobre los incidentes. Las sanciones aún no fueron definidas oficialmente.