El papelón de la Bruja Verón en medio de su furia por el polémico arbitraje en Central-Estudiantes

Tras uno de los goles de Rosario Central, Juan Sebastián Verón cometió un fuerte error en una protesta que hizo en sus historias de Instagram.

Uno de los grandes protagonistas de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, por fuera de los jugadores, fue sin duda Juan Sebastián Verón. Dada su pública enemistad con la AFA y el fuerte historial reciente entre ambos, se llevó gran parte de las miradas desde la previa y, por su puesto, no pasó desapercibido.

Pasando por sus reacciones en la tribuna y denuncias en redes sociales, hasta su intromisión en el campo de juego para encarar al árbitro Darío Herrera luego de la finalización del encuentro, el presidente Pincharrata se mantuvo muy activo durante todo el evento para manifestar su descontento con lo que pasó con su equipo.

La historia que subió Verón tras el gol de penal de Di María. Captura @juansebastian.veron Pero en medio de su furia por todas las polémicas, cometió un fuerte error en una protesta que hizo en redes sociales que lo dejó en evidencia. Fue a raíz del penal que convirtió Ángel Di María para el 2-1 de la Academia Rosarina, el cual ya estaba teñido de polémica desde que fue cobrado, aunque la queja no tuvo que ver con eso.

"¿No es invasión? El reglamento lo manejan como quieren", escribió enojado la Brujita en las historias de su cuenta de Instagram, junto a una captura del momento en que el Fideo está a punto de patear la pelota, en la que se ve claramente que un jugador canalla ya había ingresado en el área.