El tremendo guiño de Gio Simeone a River tras los rumores sobre su posible regreso en junio

Giovanni Simeone, actualmente en Torino, generó expectativas en River con sus declaraciones sobre un eventual regreso al club que lo formó.

El mercado todavía no abrió, pero en River ya se ilusionan con la chance de repatriar a un viejo conocido de la casa. Con la intención de darle un salto de calidad al plantel de Eduardo Coudet, uno de los nombres que empezó a tomar mucha fuerza es el de Giovanni Simeone.

El delantero, que actualmente se desempeña en el Torino, viene siendo seguido de cerca por la dirigencia millonaria. En medio de versiones que indican un supuesto preacuerdo para junio, el propio futbolista con pasado en la Selección argentina decidió hablar y aportar claridad sobre su situación.

Qué dijo Giovanni Simeone sobre la chance de volver a River En una entrevista con el diario Marca de España, el atacante no esquivó la consulta sobre un eventual regreso y dejó una frase que rápidamente encendió la ilusión en Núñez: “Siempre dije que es un club que siento como mi casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador”.

Giovanni Simeone Torino Roma Giovanni Simeone atraviesa un gran presente en la Serie A con la camiseta del Torino. EFE

De todas formas, el surgido de la Banda también se encargó de poner paños fríos y dejó en claro cuál es su prioridad en este momento. “No estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia”, remarcó, con la mirada puesta en la temporada europea.