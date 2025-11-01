El tremendo elogio de Ariel Holan a Di María tras la victoria en Alta Córdoba: "Se ha caracterizado por..."

Ariel Holan analizó la victoria de su equipo ante Instituto de Córdoba y aprovechó para tirarle flores al Fideo por su gran presente futbolístico.

Rosario Central sigue intratable. El equipo de Ariel Holan (único invicto en el Clausura) volvió a sacar adelante un partido chivo en Alta Córdoba y tras estar 1-0 abajo, el Canalla terminó llevándose tres puntos de oro al derrotar por 3-1 a Instituto.

Con goles de Malcorra, Di María y Ovando, el elenco rosarino escaló a la primera posición de la zona B con 30 unidades y se aseguró terminar primero en la Tabla Anual por lo cual disputará la Supercopa Internacional en 2026 frente al ganador del Trofeo de Campeones, que se disputa a fin de año entre el campeón del Apertura (Platense) y el vencedor del actual Clausura.

Tras el final del partido, Ariel Holan habló en conferencia de prensa y se mostró muy feliz por el gran trabajo de sus dirigidos en Alta Córdoba: “Estamos muy felices porque esto es un esfuerzo muy grande de los futbolistas, hay un gran apoyo de los dirigentes para que nosotros podamos tener todas las condiciones para entrenar como queremos y del pueblo canalla que nos sigue a todos lados y nos apoyan”, sentenció.

El tremendo elogio de Ariel Holan a Di María Por otra parte y siguiendo la misma línea, el entrenador del Canalla llenó de elogios a Ángel Di María por su gran presente y destacó su rol como capitán del equipo: “Hay dos cuestiones. Una futbolística y una emocional. En la primera el equipo ha mantenido una regularidad muy grande y en la segunda no hay mucho para decir. Uno de los líderes del equipo, el más importante por su trayectoria, es un profesional que se ha caracterizado por ganar en todos los clubes que ha estado. Si queremos llevar a Central a ser un equipo que discuta a estar en las primeras posiciones, hay que salir a buscar todos partidos", mencionó.

El tremendo elogio de Ariel Holan a Di María tras la victoria en Alta Córdoba (Créditos: TNT Sports) El análisis del partido Por último, hizo un análisis del partido: “Los partidos son muy parejos. Es difícil jugar bien siempre. Arrancamos muy bien en la salida, pero nos costó cuando entrábamos en campo rival y tener la misma fluidez. Perdimos varias pelotas, ellos tienen delanteros picantes, contragolpearon bien y se pusieron merecidamente en ventaja", lanzó.