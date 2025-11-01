La tajante frase de Ángel Di María sobre la polémica por los penales que le dan a Central: "Se instaló algo que..."
Ángel Di María volvió a convertir de penal en el 3-1 ante Instituto y, tras el partido, se refirió a los dichos que ponen en duda la imparcialidad de los árbitros con Central.
Rosario Central se llevó un importante triunfo ante Instituto en Alta Córdoba con el que aseguró el primer puesto en la tabla anual y, por ende, se clasificó a la Supercopa Internacional 2026. Nuevamente, Ángel Di María fue la figura del Canalla con un gol y una asistencia que sentenciaron el 3-1 ante la Gloria.
Más allá de eso, se volvió encender una polémica que rodea al mundo Canalla: los penales a favor que le cobran a los rosarinos desde el regreso de Fideo al fútbol argentino. En ese contexto, el jugador de 37 años, que convirtió desde los doce pasos tras una infracción generada por él mismo, se refirió a este tema post partido.
Qué dijo Ángel Di María tras otro penal cobrado a favor de Central en el Clausura
Es que desde que comenzó el torneo Clausura, el elenco de Ariel Holan es el equipo al que más penales le cobraron a favor con un total de cinco, y todos fueron convertidos: cuatro por el ex Benfica y PSG y el restante por Ignacio Malcorra.
"Creo que se instaló algo que realmente no es así, de la ayuda y todo eso. Es algo que se instaló, que quedó ahí y ahora la gente lo toma de esa manera. Nosotros estamos tranquilos de que los partidos los estamos ganando dentro de la cancha", apuntó el campeón del mundo.
Para no dejar dudas de eso, Di María mostró la marca que le quedó en su tobillo tras el pisotón de Lucas Rodríguez que justificó el cobro del penal. "Fue clarísimo, en la tele se va a ver", sostuvo al mismo tiempo, mientras se bajaba la media para dejar en evidencia los polémicos dichos sobre las ayudas a Central.
Por otro lado, Fideo portó por primera vez la cinta de capitán del Canalla ante la ausencia de Fatura Brown y habló de lo que eso significa para él. "Estoy muy contento. Me había acomodado, conocí al grupo. Es un orgullo para mí. Pero acá no hay capitán ni estrellas. Este equipo dejó la vida en el semestre pasado. Es merecido este presente porque Central lleva dos o tres años haciendo las cosas muy bien", afirmó.