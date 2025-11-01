Salió a la luz una entrevista inédita de Lionel Scaloni en la que revela cómo ayudó a Messi en el Mundial 2006: "Él quería..."

A casi 20 años del Mundial 2006, se recordó una imperdible nota en la que Lionel Scaloni habla sobre su relación con Messi en sus comienzos en la Mayor.

Messi junto a Scaloni en el Mundial 2006: salió a la luz una vieja entrevista del DT hablando sobre Leo en aquel entonces.

El Mundial 2006 fue el primer lazo fuerte que unió las vidas de Lionel Scaloni y Lionel Messi en la Selección argentina. Ambos formaron parte del plantel que llevó José Néstor Pekerman a Alemania y, en ese entonces, el actual DT multicampeón con la Albiceleste se encargó de ayudar a la Pulga a dar sus primeros pasos con el manto sagrado.

La entrevista inédita de Lionel Scaloni hablando sobre Messi en 2006 A casi 20 años de aquella cita mundialista, salió a la luz una inédita entrevista del nacido en Pujato hablando en detalle sobre la figura del entonces juvenil de 19 años que ya brillaba en Barcelona. “Él tiene una forma muy especial porque sigue siendo un chico, un nene prácticamente. Tenemos algo en común, él es de Rosario, jugó en Newell’s, hay muchas cosas de las que podemos hablar", comentaba Scaloni sobre su relación con Messi.

"Conmigo se divertía mucho. Él se quedaba mucho con (Oscar) Ustari en la pieza y yo iba con ellos, charlaba un rato, lo hacía correr y me contaba cosas”, revelaba tiempo después de la participación de Argentina en el Mundial 2006.

En ese momento, Scaloni también reveló el notable gesto que tuvo con Messi antes del inicio del torneo en Alemania. “Él quería el número 19 e hice lo posible para que se lo dieran y estuviera contento. El Profe Salorio accedió a que le den ese número. Son todas cosas que uno va haciendo para que él esté bien y se vaya uniendo el grupo”, decía.

La entrevista inédita de Lionel Scaloni hablando de Messi en 2006. La entrevista inédita de Lionel Scaloni hablando de Messi en 2006. Video: ESPN Los halagos para Lionel Messi en aquel momento Los tremendos halagos al astro argentino que el entrenador reitera en cada conferencia no vienen de ahora, sino que en esa época ya existían. “Es un chico muy especial, que vivió muchas cosas juntas. Yo, cuando tenía 19 años, no había vivido ni la mitad de lo que vivió él y mi cabeza estaba en otro lado. Imaginate él. Gracias a Dios tiene gente capacitada que a lo mejor le puede hablar al lado y esperemos que siga en línea ascendente”, afirmaba.