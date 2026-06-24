El test viral que te dice qué tan termo sos con el fútbol

En Argentina, el fútbol rara vez entra en la categoría de simple entretenimiento. Ordena reuniones, cambia agendas, altera humores y convierte un partido de fase de grupos en tema familiar, laboral y social. En ese clima mundialista apareció un test online que juega con una pregunta tan exagerada como reconocible: qué tan termo sos.

La propuesta se llama “¿Qué tan termo sos?” y funciona como una previa lúdica al partido entre Argentina y Jordania, el último compromiso de la Selección en el Grupo J del Mundial 2026. El sitio plantea 30 decisiones futboleras, sin respuestas correctas ni incorrectas, para descubrir un perfil “argento-futbolístico” en menos de tres minutos.

La dinámica apunta directo al código emocional del hincha argentino. No pregunta datos duros ni exige saber estadísticas de memoria: se mete con escenas cotidianas, como si el festejo de Qatar 2022 fue uno de los momentos más felices de la vida adulta, si la familia ya entendió que durante un clásico no hay disponibilidad o si la agenda social depende del fixture.

Ese tono explica parte de su atractivo. En lugar de solemnizar el Mundial, el test usa el humor para hablar de algo muy serio para millones de personas: la manera en que se vive a la Selección. Cada elección funciona como un espejo exagerado del fanatismo, entre la pasión genuina, la cábala, la ansiedad previa y esa intensidad que aparece cada vez que juega Argentina.

El cruce ante Jordania llega con un contexto deportivo favorable para el equipo de Lionel Scaloni . La Selección ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos como primera del Grupo J, después de vencer a Argelia y Austria. Aun así, el partido mantiene valor simbólico: será el cierre de la primera fase y otra oportunidad para seguir midiendo el pulso de un equipo que defiende la corona mundial.

Para los hinchas, ese escenario no baja la temperatura. Al contrario, la previa de un partido de Mundial suele abrir espacio para debates, cábalas y rituales que se repiten aunque el resultado no cambie el destino inmediato del equipo. Ahí entra el test: como una excusa para compartir, reírse de uno mismo y comparar resultados con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Qué mide realmente el “termómetro” futbolero

Aunque el nombre juega con la idea de “ser termo”, el contenido no busca señalar al hincha, sino celebrar una identidad. En el lenguaje futbolero argentino, el término suele describir a quien vive el deporte con intensidad extrema, defiende sus colores sin demasiados matices y transforma cualquier discusión en una cuestión de pertenencia.

La gracia del juego está en convertir esa etiqueta en entretenimiento digital. No hay ranking oficial, conocimiento técnico ni competencia real. Lo importante es reconocerse en situaciones absurdas, exageradas o demasiado posibles: organizar el día según el horario del partido, sufrir encuentros ajenos por lo que pueden implicar en la tabla o sentir que una camiseta tiene poderes si ya fue usada en una victoria. Prueba aquí qué tan termo sos.

Por qué puede volverse viral

El formato tiene todos los ingredientes para circular rápido: es breve, gratuito, fácil de compartir y aparece en un momento de alto consumo futbolero. Además, conecta con una emoción colectiva que crece durante cada Mundial: la necesidad de sentirse parte de algo más grande que un partido.

En tiempos de redes sociales, la previa también se juega fuera de la cancha. Memes, encuestas, cábalas y tests como este funcionan como pequeñas ceremonias digitales antes del silbatazo inicial. Argentina enfrentará a Jordania con la clasificación encaminada, pero para muchos hinchas todavía queda una pregunta pendiente: saber si su pasión entra en parámetros normales o si, definitivamente, ya cruzó la línea del termismo.