No te quieren de vecino, pero si de delantero

El fútbol ya no tiene fronteras. Tiene pasaportes múltiples Y Las cifras de este mundial lo demuestran.

El 23.3% de los 1,248 jugadores nacieron fuera del país que representan = 289 futbolistas

40 de 48 selecciones tienen al menos 1 jugador nacido afuera.

Solo 8 selecciones son 100% nacidos en su país: Brasil, Colombia, Austria, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, Irán y Argentina.

The Times calculó la 1ra ronda: 15% de los 75 goles fueron de jugadores nacidos en otro país.

Ahora bien, si sumamos "hijos de inmigrantes" se dispara. The Times dice que cada día de la 1ra ronda hubo al menos 1 goleador cuyos padres o lugar de nacimiento eran de otra nacionalidad.

¿Por qué pasa esto? 3 posibles razones

Reglas FIFA: Podés elegir por país de nacimiento, padres o abuelos. Por eso Yamal eligió España sobre Marruecos. Por eso Musah le ganó a Inglaterra y Ghana. Migración global: Desde los 60-70, Europa y EE.UU. recibieron oleadas de África del Norte, Subsahariana, Turquía, Polonia. Esos hijos/nietos nacen con pasaporte y talento. Captación agresiva: Las federaciones pequeñas "reclutan" en Europa. Marruecos, Bosnia, Haití basan su selección en hijos de migrantes.

La frase del torneo

"Desplazamientos forzosos, crisis humanitarias, violencia y discriminación: la trama detrás del Mundial de los migrantes".

Lamine Yamal lo dice con los dedos: el "304" es por Rocafonda, Mataró, barrio obrero donde viven sus abuelos marroquíes. Su abuela "se coló en el bus desde Marruecos" para llegar a Cataluña. Como dijo Luis de la Fuente sobre Yamal: "Eligió España porque se siente español, y esa es la mejor noticia".

En esencia este mundial 2026 es el campeonato donde la palabra "inmigrante" dejó de ser insulto para ser gol.

Los 5 casos

EE.UU. - Donald Trump: Durante años habló de "construir el muro", "los inmigrantes nos invaden", retórica anti-migratoria total. Pero la selección de EE.UU. es 70-80% hijos de inmigrantes. Balogun de Nigeria, Musah de Ghana, Dest de Surinam. Sin ellos no compite. Italia – (no clasificó para este campeonato mundial) - Giorgia Meloni: "Defender las fronteras", discurso duro contra la inmigración africana. Pero Italia ganó la Euro 2020 con Jorginho brasileño nacionalizado, Emerson Palmieri brasileño, Balotelli nacido en Palermo de padres ghaneses. Quieren cerrar fronteras, pero abren la convocatoria. Alemania: La AfD y sectores políticos "Deutschland den Deutschen". Özil tuvo que dejar la selección en 2018 denunciando racismo. Hoy Alemania depende de Musiala de Nigeria, Sané de Senegal y Rüdiger de Sierra Leona. "Mannschaft ohne Grenzen" (equipo sin frontera) solo para ganar. Francia: Marine Le Pen y la derecha dura hablan de "gran reemplazo". Pero el equipo de Francia debe agradecer a Mbappé de Argelia-Camerún, Benzema de Argelia, Kanté de Malí. 60-70% del plantel con raíces africanas. España + Inglaterra: Vox en España y Reform UK en Inglaterra con discursos anti-inmigración. Pero España tiene a Yamal de padres marroquí-ecuatoguineano y Nico Williams ghanés. Inglaterra tiene a Sterling (Jamaica) y Saka (Nigeria).

Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial. EFE

Para las urnas cierran, para el 11 titular abren.

Conclusión incómoda

El fútbol destapó la contradicción: La inmigración es problema en campaña, pero es solución en la cancha.

Quieren cerrar fronteras para el voto, pero las abren para la Copa. Quieren "mano dura" contra los que llegan en barco, pero "mano tendida" para los que llegan con botines.

Este Mundial 2026 es el Mundial de los migrantes. 289 pasaportes cruzando fronteras. 50-60 goles hechos por hijos de la diáspora.

El mensaje es claro y como alguien dijo alguna vez: no te quieren de vecino, pero sí de delantero.

Lo quieren en la selección. Los quieren metiendo goles, no pidiendo asilo.

El mundial de fútbol 2026 tiene 3 anfitriones y 48 selecciones. Pero su alma es migrante.

Selección por Selección: nombres de jugadores y porcentajes

Francia - 65% con raíces migratorias | 17 de 26

Origen principal: África Subsahariana + Magreb

Kylian Mbappé - Papá camerunés + mamá argelina Ousmane Dembélé - Padres malíes N'Golo Kanté - Padres malíes Eduardo Camavinga - Nacido en Angola, padres congoleños Marcus Thuram - Papá liberiano, leyenda Lilian Thuram Dayot Upamecano - Padres de Guinea-Bissau Ibrahima Konaté - Padres malíes Wesley Fofana - Padres marfileños Christopher Nkunku - Padres congoleños Randal Kolo Muani - Padres congoleños Kingsley Coman - Padres de Guadalupe Mike Maignan - Padres de Guayana Francesa Aurelien Tchouaméni - Padres cameruneses William Saliba - Padres cameruneses Khéphren Thuram - Padres de Guadalupe Alphonse Areola - Padres filipinos

EE.UU. - 75% con raíces migratorias | 20 de 26

Origen principal: México + Alemania + Ghana + Nigeria

Folarin Balogun - Nació en NY, padres nigerianos. Eligió http://EE.UU. sobre Inglaterra Yunus Musah - Nació en NY, padres ghaneses. Le ganó a Inglaterra Sergiño Dest - Nació en Holanda, papá surinamés + mamá USA Ricardo Pepi - Padres mexicanos, Texas Brandon Vázquez - Padres mexicanos, California Alejandro Zendejas - Padres mexicanos, Texas. Jugó para México juvenil Christian Pulisic - Ascendencia croata Weston McKennie - Papá afroamericano + mamá alemana Luca de la Torre - Papá español Matt Miazga - Padres polacos Johnny Cardoso - Nació en NJ, papá brasileño. Le ganó a Brasil Brenden Aaronson - Abuelos macedonios Haji Wright - Ascendencia nigeriana Tim Weah - Papá liberiano, George Weah Cameron Carter-Vickers - Papá estadounidense + mamá inglesa Antonee Robinson - Papá estadounidense + mamá inglesa Folarin Balogun – Padres nigerianos Malik Tillman - Papá estadounidense + mamá alemana Joe Scally - Ascendencia alemana Gio Reyna - Papá estadounidense + mamá portuguesa

Alemania - 50% con raíces migratorias | 13 de 26

Antonio Rüdiger - Papá sierra leonés + mamá alemana Jonathan Tah - Papá marfileño + mamá alemana Waldemar Anton - Nació en Uzbekistán, padres ruso-alemanes Benjamin Henrichs - Papá ghanés + mamá alemana lkay Gündoan - Padres turcos Jamal Musiala - Papá nigeriano + mamá alemana-británica Aleksandar Pavlovi - Papá serbio + mamá alemana Kai Havertz - Abuelos polacos Leroy Sané - Papá senegalés + mamá alemana Assan Ouédraogo - Origen Burkina Faso Deniz Undav - Padres turcos Youssoufa Moukoko - Nació en Camerún, nacionalizado Robin Gosens - Abuelos italianos

España - 35% con raíces migratorias | 9 de 26

Lamine Yamal - Papá marroquí + mamá ecuatoguineana. Nació en Barcelona. Nico Williams - Padres ghaneses. Nació en Pamplona Ansu Fati - Nació en Guinea-Bissau, nacionalizado Alejandro Balde - Padres de Guinea-Bissau Robin Le Normand - Nació en Francia, nacionalizado Ferran Torres - Abuelos valencianos, pero familia migrante interna Álvaro Morata - Ascendencia italiana lejana Dani Olmo - Abuelos catalanes, nacido en España Marc Cucurella - Ascendencia filipina lejana

Inglaterra - 38% con raíces migratorias | 10 de 26

Raheem Sterling - Nació en Jamaica Bukayo Saka - Padres nigerianos Marcus Rashford - Padres jamaicanos Jude Bellingham - Ascendencia irlandesa Declan Rice - Padres irlandeses. Jugó 3 partidos para Irlanda antes Jack Grealish - Abuelos irlandeses Ivan Toney - Padres de Santa Lucía Eberechi Eze - Padres nigerianos Marc Guéhi - Nació en Costa de Marfil Jarrod Bowen - Ascendencia irlandesa

Selecciones 100% diáspora

Curazao: 25 de 26 nacidos en Países Bajos = 96%. Solo Tahith Chong nació ahí Marruecos: 73% nacido afuera. 19 de 26. Los 11 titulares vs Brasil nacieron fuera RD Congo: 85% nacido afuera = 22 de 26 Cabo Verde: 100% de Europa. País de 600 mil habitantes Jamaica: 90% nacido en Inglaterra Hay equipos que directamente son producto de la migración.

Nota: La información y datos de esta nota fueron proporcionadas por Meta AI.